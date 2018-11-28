2018-11-28T15:33:26+03:00
Авто

В Казани до 31 декабря продлили перекрытие улицы Техническая

Об этом гласит распоряжение Исполкома города
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В столице Татарстана продолжаются работы по ремонту ливневой канализации в рамках реконструкции автомобильной дороги.

В связи с этим, согласно распоряжению Исполкома Казани, движение там на участке от дома №9 до улицы Нижнекамской ограничено. Мало того, запрет на машины продлили до 31 декабря этого года.

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