В Казани до 31 декабря продлили перекрытие улицы Техническая
Об этом гласит распоряжение Исполкома города
Фото: pixabay.com
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В столице Татарстана продолжаются работы по ремонту ливневой канализации в рамках реконструкции автомобильной дороги.
В связи с этим, согласно распоряжению Исполкома Казани, движение там на участке от дома №9 до улицы Нижнекамской ограничено. Мало того, запрет на машины продлили до 31 декабря этого года.
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