В Казани появится еще один памятник Льву Толстому

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-28T15:06:19+03:00

Бюст весом в 4 тонны будет выполнен из бронзы и красного гранита

Изменить размер текста: A A

1 декабря в Казани состоится открытие второго памятника известному русскому писателю Льву Толстому. Он расположится во дворе здания Казанского федерального университета по адресу: улица Татарстана, 2.

Во время пресс-конференции об итогах года Толстого в республике было отмечено, что памятник будет выполнен из бронзы и красного гранита. Его вес составит порядка 4 тонн.

Известно также, что на торжественную церемонию открытия бюста приглашен правнук писателя Владимир Толстой.

Напомним, что в Казани уже имеет памятник Льву Николаевичу. Он находится в одноименном сквере на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого.