2018-11-28T15:06:19+03:00
Общество

В Казани появится еще один памятник Льву Толстому

Бюст весом в 4 тонны будет выполнен из бронзы и красного гранита
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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1 декабря в Казани состоится открытие второго памятника известному русскому писателю Льву Толстому. Он расположится во дворе здания Казанского федерального университета по адресу: улица Татарстана, 2.

Во время пресс-конференции об итогах года Толстого в республике было отмечено, что памятник будет выполнен из бронзы и красного гранита. Его вес составит порядка 4 тонн.

Известно также, что на торжественную церемонию открытия бюста приглашен правнук писателя Владимир Толстой.

Напомним, что в Казани уже имеет памятник Льву Николаевичу. Он находится в одноименном сквере на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого.

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