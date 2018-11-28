В Казани появится еще один памятник Льву Толстому
Бюст весом в 4 тонны будет выполнен из бронзы и красного гранита
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
1 декабря в Казани состоится открытие второго памятника известному русскому писателю Льву Толстому. Он расположится во дворе здания Казанского федерального университета по адресу: улица Татарстана, 2.
Во время пресс-конференции об итогах года Толстого в республике было отмечено, что памятник будет выполнен из бронзы и красного гранита. Его вес составит порядка 4 тонн.
Известно также, что на торжественную церемонию открытия бюста приглашен правнук писателя Владимир Толстой.
Напомним, что в Казани уже имеет памятник Льву Николаевичу. Он находится в одноименном сквере на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого.