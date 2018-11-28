2018-11-28T14:14:44+03:00
Экономика

Драматический театр Чувашии отреставрируют за 28,1 миллиона рублей

Однако на время ремонтных работ закрываться он не будет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: drama21.ruФото: drama21.ru
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В начале 2019 года в Чебоксарах начнется реставрация Чувашского академического драматического театра имени Иванова. На эти цели из бюджета республики уже выделено порядка 28,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в здании будут отремонтированы освещение, водопровод, вентиляция, канализация и отопление.

Помимо этого, исполнитель заявки должен провести косметический ремонт театра: выровнять штукатурку внутри помещения, заменить потолки, облицевать стены, столбы и откосы, оклеить некоторые из помещений обоями, установить плинтуса из керамических плиток и починить полы. В общей сложности, отреставрированы будут все 2,7 тысячи квадратных метров площади здания.

На время ремонтных работ полностью закрываться театр не будет.

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