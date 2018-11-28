Данис Зарипов готовится к очередному рекорду: звезда "Ак Барса" сыграет 1 164 матч в российских чемпионатах
Легендарный форвард "Ак Барса" Данис Зарпиов продолжает бить рекорды российского хоккея. Только на прошлой неделе капитан казанского клуба набрал свое 600 очко в рамках КХЛ. Произошло это в выездном матче против "Автомобилиста".
Сегодня же "Ак Барсу" предстоит на своем льду принять нижегородское "Торпедо". Если Зарипов выйдет на лед, то он побьет очередной рекорд. Сейчас в активе форварда 1 163 матча в рамках российских чемпионатов. Столько же в активе Алексея Калюжного, который уже довольно давно с хоккеем закончил. Так что Зарипов в одиночку возглавит рейтинг и станет лучшим игроком в истории Чемпионатов России по количеству сыгранных матчей.
Матч между "Ак Барсом" и "Торпедо" состоится в Казани в эту среду, 28 ноября. Начало в 19.00. В случае победы "Барсы" продлят свою победную серию до шести матчей.
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