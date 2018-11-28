2018-11-28T12:52:15+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина с женщиной на самодельном мотовездеходе провалились под лед

Их удалось спасти и доставить на берег [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Накануне вечером – в 18.30, в службу «112» поступило сообщение от 48-летнего мужчины. По его словам, вместе со 61-летней знакомой во время поездки по льду реки Кама на самодельном мотовездеходе они около деревни Бирюган Тукаевского района Татарстана провалились в воду.

Женщине требовалась врачебная помощь – она, предположительно, получила перелом ноги. Ее конечности находились в ледяной воде.

Спасатели смогли подобраться к терпящим бедствия людям с помощью судна на воздушной подушке «Хивус-6».

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Мужчину и женщину доставили на берег. Спасенных передали в руки медиков бригады «скорой помощи».

- Причина происшествия - нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, - сообщают в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что за выход или выезд на лед толщиной менее 7 сантиметров на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Драматический театр Чувашии отреставрируют за 28,1 миллиона рублей
Чебоксары будут украшены по-новогоднему уже к 1 декабря
Данис Зарипов готовится к очередному рекорду: звезда "Ак Барса" сыграет 1 164 матч в российских чемпионатах
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос»
В Татарстане похолодает до 22 градусов мороза
За пост руководителя профсоюзов Татарстана поборются две женщины
Прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Казани назначили Ольгу Малых
В Набережных Челнах 17-летняя девушка без прав села за руль "Лады" и врезалась в "Тойоту"
Казанский "Зенит" проиграл и во втором матче на клубном чемпионате мира
В Марий Эл «Нива Chevrolet» вылетела с дороги в кювет: один человек пострадал
В Татарстане хотят подключить к Интрнету более 700 малых сел
Группа ВТБ закрыла сделку по продаже доли в World Class
Первым председателем Общественного совета при Минмолодежи Татарстана стал Андрей Кондратьев