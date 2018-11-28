В Татарстане мужчина с женщиной на самодельном мотовездеходе провалились под лед

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-28T12:52:15+03:00

Их удалось спасти и доставить на берег [фото]

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Накануне вечером – в 18.30, в службу «112» поступило сообщение от 48-летнего мужчины. По его словам, вместе со 61-летней знакомой во время поездки по льду реки Кама на самодельном мотовездеходе они около деревни Бирюган Тукаевского района Татарстана провалились в воду.

Женщине требовалась врачебная помощь – она, предположительно, получила перелом ноги. Ее конечности находились в ледяной воде.

Спасатели смогли подобраться к терпящим бедствия людям с помощью судна на воздушной подушке «Хивус-6».

Фото: МЧС Татарстана

Мужчину и женщину доставили на берег. Спасенных передали в руки медиков бригады «скорой помощи».

- Причина происшествия - нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, - сообщают в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что за выход или выезд на лед толщиной менее 7 сантиметров на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.