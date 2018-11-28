Чебоксары будут украшены по-новогоднему уже к 1 декабря

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-28T13:43:22+03:00

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С 1 декабря жителей Чебоксар будет радовать по-новогоднему наряженный город. Так, будут украшены 794 дерева, 13 кольцевых развязок, более 800 фасадов, витрин предприятий и организаций, 100 остановочных пилонов и 25 информационных щитов.

Фото: администрация Чебоксар

Помимо всего это, преобразятся 5 площадок, где пройдут главные праздничные мероприятия. На этой неделе уже началось оформление зимнего городка на Красной площади. Здесь разместится резиденция Деда Мороза, 8 домиков общественного питания и главная сцена, которая должна поразить местных жителей своей красотой.

Фото: администрация Чебоксар

Фото: администрация Чебоксар

Московская набережная, кадетский сквер, Лакреевский лес и детский парк также будут наполнены арт-объектами. А в центре сквера Иванова будет располагаться белая ель.

Фото: администрация Чебоксар

Не обойдут стороной и самый большой каток республики. Его также украсят гирляндами и светящимися арками.

В городе уже начался монтаж главной елки, которая стала одной из самых дорогих в истории Чебоксар. Напротив нее в этом году вновь разместиться световой арт-объект "Квартет снеговиков".