Прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Казани назначили Ольгу Малых

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-28T11:53:41+03:00

Должность оказалась вакантной после перехода Дмитрия Ерпелева на работу в Набережные Челны

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Должность казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах не долго оставалась вакантной. Напомним. что в минувший понедельник, 26 ноября, стало известно, что ранее занимавший этот пост Дмитрий Ерпелев назначен прокурором Набережных Челнов.

Теперь уже его бывшую должность теперь будет занимать Ольга Малых. Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу спецпрокуратуры.

Ольга Малых 22 января в деревне Б. Пужмезь Кезского района Удмуртской АССР. В 1995 году окончила юридический факультет Удмуртского государственного университета. Работу в органах прокуратуры начала в 1995 году в должности помощника прокурора Набережных Челнов.

В 2004–2014 годах – старший помощник прокурора Набережных Челнов. В 2014–2016 годах – заместитель прокурора Тукаевского района. В 2016-2018 годах - старший помощник прокурора города Казани.