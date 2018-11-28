2018-11-28T11:53:41+03:00
Общество

Прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Казани назначили Ольгу Малых

Должность оказалась вакантной после перехода Дмитрия Ерпелева на работу в Набережные Челны
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба Прокуратуры РТ.Фото: пресс-служба Прокуратуры РТ.
Изменить размер текста:

Должность казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах не долго оставалась вакантной. Напомним. что в минувший понедельник, 26 ноября, стало известно, что ранее занимавший этот пост Дмитрий Ерпелев назначен прокурором Набережных Челнов.

Теперь уже его бывшую должность теперь будет занимать Ольга Малых. Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу спецпрокуратуры.

Ольга Малых 22 января в деревне Б. Пужмезь Кезского района Удмуртской АССР. В 1995 году окончила юридический факультет Удмуртского государственного университета. Работу в органах прокуратуры начала в 1995 году в должности помощника прокурора Набережных Челнов.

В 2004–2014 годах – старший помощник прокурора Набережных Челнов. В 2014–2016 годах – заместитель прокурора Тукаевского района. В 2016-2018 годах - старший помощник прокурора города Казани.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна дата заселения соципотечного дома №8-2 в казанском ЖК "Салават Купере"
Драматический театр Чувашии отреставрируют за 28,1 миллиона рублей
Чебоксары будут украшены по-новогоднему уже к 1 декабря
Данис Зарипов готовится к очередному рекорду: звезда "Ак Барса" сыграет 1 164 матч в российских чемпионатах
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос»
В Татарстане мужчина с женщиной на самодельном мотовездеходе провалились под лед
В Татарстане похолодает до 22 градусов мороза
За пост руководителя профсоюзов Татарстана поборются две женщины
В Набережных Челнах 17-летняя девушка без прав села за руль "Лады" и врезалась в "Тойоту"
Казанский "Зенит" проиграл и во втором матче на клубном чемпионате мира
В Марий Эл «Нива Chevrolet» вылетела с дороги в кювет: один человек пострадал
В Татарстане хотят подключить к Интрнету более 700 малых сел
Группа ВТБ закрыла сделку по продаже доли в World Class
Первым председателем Общественного совета при Минмолодежи Татарстана стал Андрей Кондратьев