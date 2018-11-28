2018-11-28T12:05:52+03:00
Общество

За пост руководителя профсоюзов Татарстана поборются две женщины

Выборы состоятся во время внеочередной конференции объединения 18 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: proftat.ruФото: proftat.ru
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Стали известны имена кандидатов на пост руководителя профессиональных союзов Татарстана. Так, ими стали две женщины: председатель республиканской организации профсоюза работников промышленности Татьяна Васильева и руководитель территориального профсоюзного объединения Елена Кузьмичева.

Известно, что нынешний руководитель Татьяна Водопьянова некоторое время была фигуранткой уголовного дела. Женщину обвиняли в том, что она в 2015 году под угрозой увольнения вынудила главного врача одного из республиканских санаториев застраховать от их ее жизнь на сумму порядка 450 тысяч рублей. Условия страхования были таковы, что Водопьянова получала деньги, оставаясь живой и здоровой. Однако летом 2018 года уголовное дело было прекращено в связи с ее деятельным раскаянием.

Выборы нового руководителя профсоюзов Татарстана состоятся 18 декабря во время внеочередной конференции объединения.

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