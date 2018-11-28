В Набережных Челнах 17-летняя девушка без прав села за руль "Лады" и врезалась в "Тойоту"

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-28T11:38:51+03:00

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Минувшим вечером в Набережных Челнах произошла авария. Недалеко от торгового центра "Эссен" "Лада" на полном ходу врезалась в "Тойоту", которая была припаркована у дороги. Об этом сообщили "Челнинские известия".

Как выяснилось, за рулем отечественной легковушки была 17-летняя девушка. Прав у нее в принципе быть и не могло. Эти документы в нашей стране выдаются лишь с 18. Кроме того, девушка не смогла предоставить и страховку на автомобиль.

За рулем "Тойоты" находилась 35-летняя женщина. Ей в итоге понадобилась помощь медиков. О повреждениях 17-летней девушки не сообщается.