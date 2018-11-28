В Марий Эл «Нива Chevrolet» вылетела с дороги в кювет: один человек пострадал

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-28T10:46:25+03:00

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Накануне в 9.30 на 85 километре дороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» в Волжском районе произошло единственное за с утки дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим в Марий Эл.

Так, по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Нива Chevrolet» превысил на данном участке дороги допустимую скорость и не учел погодные условия. Как следствие, мужчина не справился с управлением и его машин слетела с проезжей части прямо в кювет.

В результате этой аварии пострадал сам водитель. Мужчину увезли с места происшествия на «скорой» в ближайшую больницу. Сообщает МВД Марий Эл.