В Татарстане хотят подключить к Интрнету более 700 малых сел

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-28T10:30:05+03:00

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На торжестве в честь 130-летия телефонной связи в Татарстане глава Мисвязи республики Роман Шайхутдинов сообщил, что сейчас в регионе создается программа цифровой экономики, согласно которой к оптоволоконному Интернету планируется подключить более 700 татарстанских сел. Речь идет о пунктах с населением от 100 человек. Сегодня об этом ведется диалог с федеральным центром.