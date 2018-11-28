В Татарстане хотят подключить к Интрнету более 700 малых сел
В них проживает от 100 человек
Переговоры с федеральным центром об этом уже идут.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На торжестве в честь 130-летия телефонной связи в Татарстане глава Мисвязи республики Роман Шайхутдинов сообщил, что сейчас в регионе создается программа цифровой экономики, согласно которой к оптоволоконному Интернету планируется подключить более 700 татарстанских сел. Речь идет о пунктах с населением от 100 человек. Сегодня об этом ведется диалог с федеральным центром.