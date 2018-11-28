Первым председателем Общественного совета при Минмолодежи Татарстана стал Андрей Кондратьев

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-28T10:01:20+03:00

Его кандидатура была выдвинута на заседании нового объединения и поддержана главой ведомства

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Состоялось первое заседание Общественного совета при недавно образованном министерстве молодежи Татарстана. На нем был выбран председатель объединения при ведомстве.

Так, кандидатуру на этот пост выдвинул проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов. Он предложил назначить председателем Общественного совета при Минмолодежи республики Андрея Кондратьева - советника премьер-министра Татарстана по общественным объединениям.

Это предложения поддержал глава нового ведомства Дамир Фаттахов. После за то, чтобы пост председателя на общественных началах занял Кондартьев единогласно проголосовали все участники заседания.

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