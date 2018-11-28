На борьбу за чистоту казанских дорог днем в эту среду на улицы выйдут 254 спецмашины
Рабочие трудилась всю ночь. В итоге за прошедшие сутки было убрано и вывезено 3 010 тонн снега
Фото: kzn.ru
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К работе по расчистке казанских дорог привлекли 502 спецмашины и 487 рабочих. И это только за прошедшие сутки. Всего за этот период было собрано и вывезено из города 3 010 тонн снега.
На дорогах было использовано 206 тонн противогололедных материалов, в том числе 31 тонна реагента и 175 тонн пескосоляной смеси.
А днем в эту среду, 28 ноября, на уборку улиц от снега должны выйти 432 дорожных рабочих и 254 единицы специальной техники, сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.