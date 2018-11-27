УФАС Татарстана: за картельный сговор дорожные фирмы оштрафованы на 70 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-27T18:44:27+03:00

Фирмам, уличенным в сговоре, так и не удалось обжаловать решение антимонопольщиков о столь крупном штрафе.

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В этот вторник на брифинге замруководителя УФАС Татарстана Сергей Павлов сообщил о том, что решение службы о наложении крупного штрафа на дорожные фирмы выстояло во всех судах.

В итоге организациям «РБР Групп», «Каздорстрой» и «РБР 16» придется заплатить за картельный сговор более 70 млн рублей. При этом больше всех раскошелится именно «Каздорстрой» - свыше 52 млн рублей.

Речь идет о выявленных нарушениях закона о конкуренции при проведении торгов на тендер по ремонту дорог в Набережных Челнах.

Благодаря устному сговору между компаниями на аукционах не удалось особо снизить стоимость заказанных работ.

При этом что «Каздорстрой», который как раз и выиграл тендер, что проигравшая «РБР Групп», независимо от исхода торгов все равно бы привлекли к работам одного и того же субподрядчика – «РБР 16».