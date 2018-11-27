В Набережных Челнах возбудили уголовное дело об игровых автоматах, которые прятались под вывеской биржи криптовалют Walcoin
Ранее жители города начали активно жаловаться на нелегальный салон с азартными аппаратами
Фото: соцсети
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Следственный комитет Набережных Челнов возбудил уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях, которые работают под вывеской Walcoin «Облачный майнинг». Об этом сообщается на официальной странице прокуратуры Татарстана в одной из социальных сетей.
Ранее на эти заведения жаловались местные жители. Они, к слову, первыми и заявили об таком наглом обмане. Один из них - Азат Сагдеев, даже создал онлайн-петицию о закрытии в городе подобных заведений.
Сейчас расследование этого дела находится на контроле прокуратуры Набережных Челнов.
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