В Казани вновь прогнозируют снег и до 14 градусов мороза

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-27T17:30:44+03:00

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В ближайшие сутки характер погоды на территории Казани существенно е изменится. Так, 28 ноября синоптики пронозируют облачную погоду с прояснениями. Порывы ветра будут достигать 11 м/с. Днем местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха ночью опустится до 14 градусов мороза. Днем - 6-8 градусов ниже нуля. Горожан просят быть осторожнее, так как на дорогах ожидается гололедица.

В целом по Татарстану также ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха будет колебаться от 8 до 13 градусов со знаком "Минус", днем – от 6 до 11 градусов ниже нуля.