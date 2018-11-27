Из-за подготовки "Татнефть Арены" к Матчу звезд КХЛ перенесены два матча "Ак Барса"

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-27T17:14:41+03:00

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Казань, как известно примет неделю звезд КХЛ, которая пройдет с 12 по 20 января. Основные мероприятия примет "Татнефть Арена". В частности, именно на главной ледовой арене Казани пройдет матч звезд КХЛ. Он пройдет 19 и 20 января.

В связи с подготовкой к проведению матчей, решено перенести два матча "Ак Барса". Так, матч казанцев с нижегородским "Торпедо" пройдет не 15 января, а 5 февраля. На эту дату, кстати, был запланирован матч между "Ак Барсом" и "Нефтехимиком", который перенесли на 30 декабря.

Отметим, что сейчас "Ак Барс" на ходу. Накануне казанцы обыграли "Нефтехимик" и продлили свою победную серию до 5 игр.