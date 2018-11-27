В Татарстане мужчину посмертно устроили на работу

СЕГОДНЯ 19:22 2018-11-27T19:22:48+03:00

Он погиб еще летом 2018 года, упав с крыши склада, на котором трудился неофициально

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Прокуратура Высокогорского района Татарстана в судебном порядке заставила местное предприятие трудоустроить мужчину, которого нет в живых уже 5 месяцев.

Дело в том, что в июле 2018 года с крыши здания склада, который арендует ООО «ПРОМАРЕНДА», упал рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте. Позже, когда семья погибшего решила получить от компании страховые выплаты в связи с несчастным случаем, оказалось, что мужчина не был официально трудоустроен.

- Погибший был принят на должность разнорабочего в июле 2018 года. При этом в нарушение закона трудовой договор с ним не заключался, приказ о приеме его на работу не издавался, - сообщает прокуратура Татарстана.

После обращения родных рабочего, надзорное ведомство потребовало обязать предприятие внести в трудовую книжку погибшего запись о приеме его на работу, а в последствии выплатить его семье компенсацию.