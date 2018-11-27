В Казанском зоопарке в зимнюю спячку впали медведи и еноты
В Казанском зоопарке два самца бурых медведей и два енота почувствовали приближение настоящей зимы, а потому решили впасть в спячку.
К слову, готовить их этому природному процессу сотрудники зоопарка начали заранее – осенью животным давали побольше каш, овощей, хлеба и меда, то есть углеводов.
Кроме того, для особого комфорта в ожидании долгого зимнего сна енотам и косолапым подготовили к спячке мягкие подстилки из соломы.
- Предугадать, когда именно заснут медведи, сложно. Время для спячки они выбирают сами в зависимости от погодных условий. Проснутся косолапые к весне, - сообщает заведующая отделом «Хищные» казанского зооботсада Светлана Курбашкина.
А вот у енотов Ириски и Изюмчика зимняя спячка будет прерываться. Они могут просыпаться в период оттепели ради того, чтобы поесть.
В свою очередь всю зиму будут бодрствовать самки косолапых - белая медведица Малышка и ее бурая сестра Маша. На них в Казанском зоопарке можно будет посмотреть и зимой.