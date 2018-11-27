2018-11-27T16:01:26+03:00
Дом. Семья

В Казанском зоопарке в зимнюю спячку впали медведи и еноты

Бодрствовать остались лишь самки косолапых
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Изменить размер текста:

В Казанском зоопарке два самца бурых медведей и два енота почувствовали приближение настоящей зимы, а потому решили впасть в спячку.

К слову, готовить их этому природному процессу сотрудники зоопарка начали заранее – осенью животным давали побольше каш, овощей, хлеба и меда, то есть углеводов.

Кроме того, для особого комфорта в ожидании долгого зимнего сна енотам и косолапым подготовили к спячке мягкие подстилки из соломы.

- Предугадать, когда именно заснут медведи, сложно. Время для спячки они выбирают сами в зависимости от погодных условий. Проснутся косолапые к весне, - сообщает заведующая отделом «Хищные» казанского зооботсада Светлана Курбашкина.

А вот у енотов Ириски и Изюмчика зимняя спячка будет прерываться. Они могут просыпаться в период оттепели ради того, чтобы поесть.

В свою очередь всю зиму будут бодрствовать самки косолапых - белая медведица Малышка и ее бурая сестра Маша. На них в Казанском зоопарке можно будет посмотреть и зимой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанца, спалившего квартиру экс-подруги из ревности, приговорили к колонии строгого режима
В Казани вновь прогнозируют снег и до 14 градусов мороза
Из-за подготовки "Татнефть Арены" к Матчу звезд КХЛ перенесены два матча "Ак Барса"
В Набережных Челнах появится аттракцион в виде осьминога за 9,1 миллиона рублей
5 декабря в Казани вместе с камерным оркестром La Primavera выступит ВИА «Волга-Волга» и финалист шоу «Голос 60+»
В Чувашии инспектора ГИБДД в результате ДТП зажало между "Ладой" и грузовиком
В Татарстане полицейские изъяли у жителя Свердловской области полкило наркотиков и телефон с адресами тайников
В Казани президент Татарстана вручил республиканскую премию «Юрист-2018»
ВТБ получил премию Финансового университета в номинации «Банк для малого и среднего бизнеса»
В Казани началась подготовка сборной к участию в чемпионате WorldSkills-2019
В Татарстане замглавы Кукморского района отстранен от своей должности по решению суда