В Чувашии инспектора ГИБДД в результате ДТП зажало между "Ладой" и грузовиком
Во вторник, 27 ноября, на границе Ядринского района Чувашии и Нижегородской области произошло ДТП с участием трех автомобилей и одного сотрудника ГИБДД.
Два автоинспектора дежурили на 547 километре трассы М-7. Они решили остановить для проверки документов "Ладу Ларгус" и следовавший за ней грузовик. Водители подчинились и притормозили. Однако за ними ехала фура. Управлявший ею вовремя среагировать на остановку автомобилей не успел и протаранил грузовик.
В результате аварии один из инспекторов ГИБДД оказался зажат между многотонным грузовиком и "Ладой". Мужчина получил серьезные травмы, но оставался в сознании до приезда "скорой помощи".
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