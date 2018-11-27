2018-11-27T16:40:26+03:00
Происшествия

В Чувашии инспектора ГИБДД в результате ДТП зажало между "Ладой" и грузовиком

Полицейский получил серьезные травмы, но на момент приезда "скорой" был в сознании
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло на 547 километре трассы М7ДТП произошло на 547 километре трассы М7Фото: Евгения ГУСЕВА
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Во вторник, 27 ноября, на границе Ядринского района Чувашии и Нижегородской области произошло ДТП с участием трех автомобилей и одного сотрудника ГИБДД.

Два автоинспектора дежурили на 547 километре трассы М-7. Они решили остановить для проверки документов "Ладу Ларгус" и следовавший за ней грузовик. Водители подчинились и притормозили. Однако за ними ехала фура. Управлявший ею вовремя среагировать на остановку автомобилей не успел и протаранил грузовик.

В результате аварии один из инспекторов ГИБДД оказался зажат между многотонным грузовиком и "Ладой". Мужчина получил серьезные травмы, но оставался в сознании до приезда "скорой помощи".

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