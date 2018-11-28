2018-11-28T08:23:19+03:00
Звезды

Казанский театр имени Камала покажет в Китае спектакль «Пришлый»

Труппа представит пьесу на Международном фестивале «Движущиеся миры»
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

15 декабря в городе Нанкин (Китай), татарский театр имени Галиаскара Камала представит мистический спектакль «Пришлый» по пьесе Сюмбель Гаффаровой в постановке режиссера Фарида Бикчантаева.

Это будет сделано в рамках театрального фестиваля «Движущиеся миры», который проводит Международный институт Ибсена и однн из древнейших вузов мира - Нанкинский университет.

Кроме показа спектакля для китайских студентов главный режиссер театра имени Камала даст мастер-класс и примет участие в круглом столе.

Спектакль «Пришлый» рассказывает о Накипе, который оказался после войны в Канаде. В небольшом городке он устроил подобие татарской деревни, стал выращивать картошку, а вместо Хэллоуина справлял татарский Сабантуй. Даже жену называет «жаным», а не Джоанной. Но как то сосед Самуэль, приносит весть, что отныне всем бывшим советским подданным разрешено вернуться в СССР.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна дата заселения соципотечного дома №8-2 в казанском ЖК "Салават Купере"
Драматический театр Чувашии отреставрируют за 28,1 миллиона рублей
Чебоксары будут украшены по-новогоднему уже к 1 декабря
Данис Зарипов готовится к очередному рекорду: звезда "Ак Барса" сыграет 1 164 матч в российских чемпионатах
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос»
В Татарстане мужчина с женщиной на самодельном мотовездеходе провалились под лед
В Татарстане похолодает до 22 градусов мороза
За пост руководителя профсоюзов Татарстана поборются две женщины
Прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Казани назначили Ольгу Малых
В Набережных Челнах 17-летняя девушка без прав села за руль "Лады" и врезалась в "Тойоту"
Казанский "Зенит" проиграл и во втором матче на клубном чемпионате мира
В Марий Эл «Нива Chevrolet» вылетела с дороги в кювет: один человек пострадал
В Татарстане хотят подключить к Интрнету более 700 малых сел
Группа ВТБ закрыла сделку по продаже доли в World Class
Первым председателем Общественного совета при Минмолодежи Татарстана стал Андрей Кондратьев