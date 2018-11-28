Казанский театр имени Камала покажет в Китае спектакль «Пришлый»

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-28T08:23:19+03:00

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15 декабря в городе Нанкин (Китай), татарский театр имени Галиаскара Камала представит мистический спектакль «Пришлый» по пьесе Сюмбель Гаффаровой в постановке режиссера Фарида Бикчантаева.

Это будет сделано в рамках театрального фестиваля «Движущиеся миры», который проводит Международный институт Ибсена и однн из древнейших вузов мира - Нанкинский университет.

Кроме показа спектакля для китайских студентов главный режиссер театра имени Камала даст мастер-класс и примет участие в круглом столе.

Спектакль «Пришлый» рассказывает о Накипе, который оказался после войны в Канаде. В небольшом городке он устроил подобие татарской деревни, стал выращивать картошку, а вместо Хэллоуина справлял татарский Сабантуй. Даже жену называет «жаным», а не Джоанной. Но как то сосед Самуэль, приносит весть, что отныне всем бывшим советским подданным разрешено вернуться в СССР.

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