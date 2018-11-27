2018-11-27T16:52:55+03:00
Звезды

5 декабря в Казани вместе с камерным оркестром La Primavera выступит ВИА «Волга-Волга» и финалист шоу «Голос 60+»

Это произойдет в рамках Международного «Абязов-фестиваля», который в этот раз посвящен классике рока
Олег ЛУГОВОЙ
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ВИА «Волга-Волга» Фото: Из материалов пресс-службыВИА «Волга-Волга» Фото: Из материалов пресс-службы
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На сцене ГБКЗ имени С. Сайдашева состоится совместное выступление камерного оркестра La Primavera и ВИА «Волга-Волга». Музыканты последнего отмечают свое творческое совершеннолетие – группе 21 год.

Сам, по своей сути, необычный концерт пройдет 5 декабря в рамках очередного Международного «Абязов-фестиваля», проводимого в Казани раз в два года.

В этот раз он будет посвящен отнюдь не джазу и не камерной музыке. Тема мероприятия озвучена как «РОКовая классика».

Так, помимо ВИА «Волга-Волга» вместе с оркестром La Primavera выступят: 10 декабря в 18.30 – финалист шоу «Голос 60+» Николай Арутюнов; 14 декабря в 18.30 - песни The Beatles представит казанская группа With.

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