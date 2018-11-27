В Казани президент Татарстана вручил республиканскую премию «Юрист-2018»
В этот вторник, 27 ноября, в Казанской ратуше в торжественной обстановке состоялось вручение премии «Юрист года Республики Татарстан» и Всероссийской юридической премии имени Габриэля Шершеневича.
Участие в церемонии приняли президент республики Рустам Минниханов и сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
- Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки, - сказал президент Татарстана.
Далее он вручил республиканские госнаграды татарстанским юристам. В свою очередь Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича в этом году были удостоены доктор юридических наук, заместитель председателя Высшего Арбитражного суда РФ в отставке Василий Витрянский и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.