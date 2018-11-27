Татарстанца, спалившего квартиру экс-подруги из ревности, приговорили к колонии строгого режима
Угроза убийством, незаконное проникновение и поджог – во всем этом виновным признали 50-летнего уже ранее судимого жителя Мамадышского района.
Так, с 30 июля по 7 августа этого года мужчина из ревности не раз звонил по телефону своей бывшей сожительнице и угрожал убить ее. А после и вовсе залез к женщине в квартиру через окно. Там он облил деревянный пол отработанным маслом и поджег его.
В результате пожара жилье полностью выгорела – ущерб превысил 1,4 миллиона рублей, также пострадала от огня и соседняя квартира – ущерб 250 тысяч рублей.
- Свою вину мужчина полностью признал. В итоге с учетом рецидива суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима. Иски же потерпевших о возмещении материального ущерба будут рассмотрены в гражданском порядке, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.