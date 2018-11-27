2018-11-27T17:41:47+03:00
Происшествия

Татарстанца, спалившего квартиру экс-подруги из ревности, приговорили к колонии строгого режима

До этого мужчина не раз звонил женщине и угрожал убить ее
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Общий ущерб от поджога превысил 4,6 миллиона рублей.Общий ущерб от поджога превысил 4,6 миллиона рублей.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

Угроза убийством, незаконное проникновение и поджог – во всем этом виновным признали 50-летнего уже ранее судимого жителя Мамадышского района.

Так, с 30 июля по 7 августа этого года мужчина из ревности не раз звонил по телефону своей бывшей сожительнице и угрожал убить ее. А после и вовсе залез к женщине в квартиру через окно. Там он облил деревянный пол отработанным маслом и поджег его.

В результате пожара жилье полностью выгорела – ущерб превысил 1,4 миллиона рублей, также пострадала от огня и соседняя квартира – ущерб 250 тысяч рублей.

- Свою вину мужчина полностью признал. В итоге с учетом рецидива суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима. Иски же потерпевших о возмещении материального ущерба будут рассмотрены в гражданском порядке, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстан начнет выделять деньги на обучение татар в Китае родному языку и культуре
В Татарстане мужчину посмертно устроили на работу
В Набережных Челнах возбудили уголовное дело об игровых автоматах, которые прятались под вывеской биржи криптовалют Walcoin
УФАС Татарстана: за картельный сговор дорожные фирмы оштрафованы на 70 миллионов рублей
В Чувашии охранника будут судить за убийство сожительницы
Три района Казани 28 ноября погрузятся во тьму
В Казани вновь прогнозируют снег и до 14 градусов мороза
Из-за подготовки "Татнефть Арены" к Матчу звезд КХЛ перенесены два матча "Ак Барса"
В Набережных Челнах появится аттракцион в виде осьминога за 9,1 миллиона рублей
5 декабря в Казани вместе с камерным оркестром La Primavera выступит ВИА «Волга-Волга» и финалист шоу «Голос 60+»
В Чувашии инспектора ГИБДД в результате ДТП зажало между "Ладой" и грузовиком
В Казанском зоопарке в зимнюю спячку впали медведи и еноты
В Татарстане полицейские изъяли у жителя Свердловской области полкило наркотиков и телефон с адресами тайников
В Казани президент Татарстана вручил республиканскую премию «Юрист-2018»
ВТБ получил премию Финансового университета в номинации «Банк для малого и среднего бизнеса»
В Казани началась подготовка сборной к участию в чемпионате WorldSkills-2019
В Татарстане замглавы Кукморского района отстранен от своей должности по решению суда