В Татарстане полицейские изъяли у жителя Свердловской области полкило наркотиков и телефон с адресами тайников

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-27T15:43:14+03:00

Мужчина снимал сразу две квартиры. В одной из них он занимался фасовкой

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В Зеленодольском районе Татарстана полицейские задержали 27-летнего жителя Свердловской области. Было установлено, что молодой человек занимался бесконтактной продажей наркотиков, в том числе, и на территории Казани. Получал их оптовыми партиями, а потом раскидывал их по тайникам.

В ходе задержания подозреваемого, а также обыска на его съемной квартире было обнаружен пакетик с наркотиками и мобильный телефон, в котором были записаны адреса тайников. Все это, а также содержимое закладок было изъято.

Кроме того, удалось установить, что задержанный снимал еще одну квартиру. Как оказалось, ее он использовал, чтобы расфасовывать там «товар» для дальнейшей продажи. Во время обыска там было найдено и изъято более полкилограмма наркотиков.

- По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Виновному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное, - сообщают в ОМВД Зеленодольского района.