В Чувашии охранника будут судить за убийство сожительницы
56-летнего жителя поселка Кугеси Чебоксарского района обвиняют в убийстве своей избранницы.
Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 12 сентября в Кугеси мужчина, подрабатывающий охранником, выпивал в будке со своей сожительницей. Во время этого застолья на рабочем месте обвиняемого между ним и женщиной вспыхнула ссора.
В результате, по версии следствия, мужчина схватил нож и ударил им в грудь избранницы. Лезвие повредило сердце, и женщина довольно быстро скончалась на месте происшествия. Обвиняемый же поспешил сбежать из будки.
Однако в скором времени охранника задержали и поместили под стражу по подозрению в убийстве.
- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.