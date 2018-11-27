2018-11-27T18:31:25+03:00
Происшествия

В Чувашии охранника будут судить за убийство сожительницы

Тело женщины нашли в будке обвиняемого, а его самого пришлось искать и задерживать
Олег ЛУГОВОЙ
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В ходе ссоры обвиняемый ударил женщину ножом в грудь.В ходе ссоры обвиняемый ударил женщину ножом в грудь.Фото: Иван ВИСЛОВ
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56-летнего жителя поселка Кугеси Чебоксарского района обвиняют в убийстве своей избранницы.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 12 сентября в Кугеси мужчина, подрабатывающий охранником, выпивал в будке со своей сожительницей. Во время этого застолья на рабочем месте обвиняемого между ним и женщиной вспыхнула ссора.

В результате, по версии следствия, мужчина схватил нож и ударил им в грудь избранницы. Лезвие повредило сердце, и женщина довольно быстро скончалась на месте происшествия. Обвиняемый же поспешил сбежать из будки.

Однако в скором времени охранника задержали и поместили под стражу по подозрению в убийстве.

- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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