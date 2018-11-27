2018-11-27T14:58:21+03:00
Общество

В Казани началась подготовка сборной к участию в чемпионате WorldSkills-2019

Свое участие в соревнования подтвердили уже 85 российских регионов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба правительства ТатарстанаФото: пресс-служба правительства Татарстана
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В Казани стартовала подготовка к проведению на своей территории в 2019 году чемпионата мира по професииональному мастерству WorldSkills.

Так, в городе уже отбирают волонтеров, которые помогут организаторам с подогтовкой и проводением мероприятия. Помимо этого, в Казани уже началась подготовка сборной к участию в чемпионате.

На данный момент свое участие в чемпионате подтвердили 85 российских регионов. В общей же сложности, в Казань на WoridSkills съедутся порядка 1,4 тысячи конкурсантов.

Отметим, что соревнования пройдут в столице Татарстана с 20 по 24 мая 2019 года.

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