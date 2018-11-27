В Татарстане замглавы Кукморского района отстранен от своей должности по решению суда
Во вторник, 27 ноября, от должности заместителя главы Кукморского района отстранен Рустам Ахмадуллин. Сделано это было соответствующим решением суда. Известно, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 45-летний мужчина на протяжении долгого времени ставил препоны бизнесменам. Сумма ущерба нанесенная Ахмадуллиным оценивается в 5 миллионов рублей.
Так, утверждается, что в августе 2016 года между индивидуальным предпринимателем и Палатой имущественных и земельных отношений Кукморского района был заключен договор аренды участка площадью 744 квадратных метра.
Позднее бизнесмену были выданы разрешения на строительство там универмага. Объект был в итоге был возведен. Однако разрешения на ввод его в эксплуатацию Ахмадуллин мужчине так и не дал.
- Расследование уголовного дела еще продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.