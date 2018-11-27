В Татарстане замглавы Кукморского района отстранен от своей должности по решению суда

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-27T14:05:01+03:00

Помимо этого, в его отношении возбуждено уголовное дело

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Во вторник, 27 ноября, от должности заместителя главы Кукморского района отстранен Рустам Ахмадуллин. Сделано это было соответствующим решением суда. Известно, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 45-летний мужчина на протяжении долгого времени ставил препоны бизнесменам. Сумма ущерба нанесенная Ахмадуллиным оценивается в 5 миллионов рублей.

Так, утверждается, что в августе 2016 года между индивидуальным предпринимателем и Палатой имущественных и земельных отношений Кукморского района был заключен договор аренды участка площадью 744 квадратных метра.

Позднее бизнесмену были выданы разрешения на строительство там универмага. Объект был в итоге был возведен. Однако разрешения на ввод его в эксплуатацию Ахмадуллин мужчине так и не дал.

- Расследование уголовного дела еще продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.