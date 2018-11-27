2018-11-27T14:05:01+03:00
Происшествия

В Татарстане замглавы Кукморского района отстранен от своей должности по решению суда

Помимо этого, в его отношении возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: администрация Кукморского районаФото: администрация Кукморского района
Изменить размер текста:

Во вторник, 27 ноября, от должности заместителя главы Кукморского района отстранен Рустам Ахмадуллин. Сделано это было соответствующим решением суда. Известно, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 45-летний мужчина на протяжении долгого времени ставил препоны бизнесменам. Сумма ущерба нанесенная Ахмадуллиным оценивается в 5 миллионов рублей.

Так, утверждается, что в августе 2016 года между индивидуальным предпринимателем и Палатой имущественных и земельных отношений Кукморского района был заключен договор аренды участка площадью 744 квадратных метра.

Позднее бизнесмену были выданы разрешения на строительство там универмага. Объект был в итоге был возведен. Однако разрешения на ввод его в эксплуатацию Ахмадуллин мужчине так и не дал.

- Расследование уголовного дела еще продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанца, спалившего квартиру экс-подруги из ревности, приговорили к колонии строгого режима
В Казани вновь прогнозируют снег и до 14 градусов мороза
Из-за подготовки "Татнефть Арены" к Матчу звезд КХЛ перенесены два матча "Ак Барса"
В Набережных Челнах появится аттракцион в виде осьминога за 9,1 миллиона рублей
5 декабря в Казани вместе с камерным оркестром La Primavera выступит ВИА «Волга-Волга» и финалист шоу «Голос 60+»
В Чувашии инспектора ГИБДД в результате ДТП зажало между "Ладой" и грузовиком
В Казанском зоопарке в зимнюю спячку впали медведи и еноты
В Татарстане полицейские изъяли у жителя Свердловской области полкило наркотиков и телефон с адресами тайников
В Казани президент Татарстана вручил республиканскую премию «Юрист-2018»
ВТБ получил премию Финансового университета в номинации «Банк для малого и среднего бизнеса»
В Казани началась подготовка сборной к участию в чемпионате WorldSkills-2019