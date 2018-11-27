2018-11-27T13:03:55+03:00
Спорт

Лидер "Рубина" больше не сыграет в этом году из-за перелома пальца

Игорь Коновалов не поможет команде в оставшихся матчах
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Три оставшихся матча в 2018 году казанскому "Рубину" предстоит провести без одного из своих лидеров. Полузащитник Игорь Коновалов получил травму в матче прошлого тура с махачкалинским "Анжи", который завершился вничью 1:1.

Он получил повреждение еще на 15 минуте встречи. Однако сумел доиграть до конца первого тайма. Чуть позже врачи выявили у полузащитника перелом большого пальца на ноге.

- К сожалению, в этом календарном году он не сможет принять участие в оставшихся матчах, - сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Напомним, что Коновалов перебрался в "Рубин" прошлой зимой из краснодарской "Кубани". В нынешнем сезоне Игорь стал основным игроком команды. Он 15 раз выходил на поле в матчах чемпионата и кубка страны, отметившись 1 голом.

"Рубину" до окончания года предстоит сыграть еще три матча. Два в чемпионате - 30 ноября дома против "Динамо" и 9 декабря на выезде против "Зенита". Кроме того, 5 декабря подопечные Бердыева сыграют в Москве с "Локомотивом" в первом матче четвертьфинала кубка России.

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