2018-11-27T12:46:26+03:00
Авто

В Казани улицу Николая Ершова перекроют до 25 января 2019 года

Соответствующее распоряжение выпустил Исполком города
Олег ЛУГОВОЙ
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Ограничение действует на участке около №1/111, что на улице Октябрьский городок.Ограничение действует на участке около №1/111, что на улице Октябрьский городок.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Стало известно еще об одном неудобстве, которое ждет казанских автомобилистов этой зимой. Для проезда транспорта закрывается проезжая часть улицы Николая Ершова.

Согласно распоряжению Исполкома столицы Татарстана, ограничения для машин будет действовать вплоть до 25 января 2019 года и на участке около №1/111, что на улице Октябрьский городок.

Причиной таких автомобильных «санкций» называют работы на этом участке по устройству переходно-скоростной полосы примыкания.

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