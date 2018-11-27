В Набережных Челнах появится аттракцион в виде осьминога за 9,1 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-27T17:01:37+03:00

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В парке Победы Набережных Челнов в 2019 году появится новый аттракцион за 9,1 миллиона рублей. Это будет осьминог, сидящий на космическом корабле. Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на квадратном космическом корабле будет сидеть осьминог в сине-желтом шлеме на голове. На основание конструкции будут прикреплены четыре стрелы зеленого цвета и обшиты стеклопластиком серебристого цвета. На них будут установлены вращающиеся сиденья. Помимо этого аттракцион украсят тысячей светодиодных лампочек. К документам также приложен эскиз будущего сооружения.

Известно, что за раз осьминог сможет прокатить 16 человек. При этом на аттракцион будут допущены люди, достигшие 14 лет.

Напомним, в городском парке Победы также должен появится симулятор виртуальной реальности за 950 тысяч рублей.