Президент Татарстана обсудил с Сергеем Степашин вопросы и изменения в сфере ЖКХ

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-27T12:21:42+03:00

Встреча прошла в Казани, в Доме правительства республики

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В этот вторник, 27 ноября, в Казань с рабочей поездкой прибыл председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ России Сергей Степашин.

Первым делом он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Беседа состоялась в Доме правительства республики.

Темой обсуждения стали актуальные вопросы и изменения в сфере ЖКХ.

Кроме того, в этот вторник Рустам Минниханов и Сергей Степашин примут участие во вручении премии «Юрист года Республики Татарстан». Стоит отметить, что помимо того, что высокий гость является председателем Фонда содействия реформированию ЖКХ, он занимает пост сопредседателя Ассоциации юристов России.