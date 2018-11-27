2018-11-27T12:05:54+03:00
Общество

За одни сутки с улиц Казани вывезли больше снега, чем за весь ноябрь

Для борьбы со осадками привлекли более 500 единиц спецтехники
Владимир КРУПСКИЙ
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В общей сложности с улиц города вывезли около 6 тысяч тонн снега.В общей сложности с улиц города вывезли около 6 тысяч тонн снега.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Коммунальщики Казани продолжают бороться со снегом. Так, только за минувшие сутки с улиц столицы Татарстана его было вывезено 3 160 тонн. К уборке города были привлечены 396 дорожных рабочих и 548 единиц специальной техники.

- На дорогах Казани за сутки было использовано 533 тонны противогололедных материалов, в том числе 74 тонны реагента и 459 тонн пескосоляной смеси, - сообщили в пресс-службе комитета внешнего благоустройства города.

Отметим, что за понедельник с улиц Казани вывезли больше снега, чем за весь "зимний" период. Напомним, что за предыдущие дни ноября вывезли 2 551 тонну снега.

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