За одни сутки с улиц Казани вывезли больше снега, чем за весь ноябрь

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-27T12:05:54+03:00

В общей сложности с улиц города вывезли около 6 тысяч тонн снега. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Для борьбы со осадками привлекли более 500 единиц спецтехники

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Коммунальщики Казани продолжают бороться со снегом. Так, только за минувшие сутки с улиц столицы Татарстана его было вывезено 3 160 тонн. К уборке города были привлечены 396 дорожных рабочих и 548 единиц специальной техники.

- На дорогах Казани за сутки было использовано 533 тонны противогололедных материалов, в том числе 74 тонны реагента и 459 тонн пескосоляной смеси, - сообщили в пресс-службе комитета внешнего благоустройства города.

Отметим, что за понедельник с улиц Казани вывезли больше снега, чем за весь "зимний" период. Напомним, что за предыдущие дни ноября вывезли 2 551 тонну снега.