В 2019 году в Татарстане отремонтируют 26 подростковых клубов за 100 миллионов рублей
В 2018 году в Татарстане отремонтировали 28 подростковых клубов. На эти цели были выделены 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи РТ.
Капремонт клубов прошел в десяти районах республики, в том числе в Альметьевском, Нижнекамском, Заинском, Спасском, Зеленодольском, Тукаевском, Кукморском и Менделеевском районах, а также в Набережных Челнах и Казани.
В следующем году в Татарстане планируется отремонтировать чуть меньше объектов, а именно 26 подростковых клубов. Бюджет, к слову, остался прежним - 100 миллионо врублей.
Отметим, что всего на территории Татарстана работают 214 подростковых клубов.