В 2019 году в Татарстане отремонтируют 26 подростковых клубов за 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-27T11:34:12+03:00

В этом году клубы отремонтировали в 10 районах.

В нынешнем году удалось привести в порядок на два объекта больше

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В 2018 году в Татарстане отремонтировали 28 подростковых клубов. На эти цели были выделены 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи РТ.

Капремонт клубов прошел в десяти районах республики, в том числе в Альметьевском, Нижнекамском, Заинском, Спасском, Зеленодольском, Тукаевском, Кукморском и Менделеевском районах, а также в Набережных Челнах и Казани.

В следующем году в Татарстане планируется отремонтировать чуть меньше объектов, а именно 26 подростковых клубов. Бюджет, к слову, остался прежним - 100 миллионо врублей.

Отметим, что всего на территории Татарстана работают 214 подростковых клубов.