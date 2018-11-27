2018-11-27T11:34:12+03:00
Общество

В 2019 году в Татарстане отремонтируют 26 подростковых клубов за 100 миллионов рублей

В нынешнем году удалось привести в порядок на два объекта больше
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
В этом году клубы отремонтировали в 10 районах.В этом году клубы отремонтировали в 10 районах.
Изменить размер текста:

В 2018 году в Татарстане отремонтировали 28 подростковых клубов. На эти цели были выделены 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи РТ.

Капремонт клубов прошел в десяти районах республики, в том числе в Альметьевском, Нижнекамском, Заинском, Спасском, Зеленодольском, Тукаевском, Кукморском и Менделеевском районах, а также в Набережных Челнах и Казани.

В следующем году в Татарстане планируется отремонтировать чуть меньше объектов, а именно 26 подростковых клубов. Бюджет, к слову, остался прежним - 100 миллионо врублей.

Отметим, что всего на территории Татарстана работают 214 подростковых клубов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пьяный таксист совершил ДТП и сбежал
Лидер "Рубина" больше не сыграет в этом году из-за перелома пальца
В Казани улицу Николая Ершова перекроют до 25 января 2019 года
Президент Татарстана обсудил с Сергеем Степашин вопросы и изменения в сфере ЖКХ
За одни сутки с улиц Казани вывезли больше снега, чем за весь ноябрь
Скончался основоположник казанской школы детской хирургии Михаил Рокицкий
"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик"
5,5 тысяч рублей за 43 часа в пути: Из Казани открылись регулярные автобусные рейсы в Ташкент
В Чувашии "Рено" вылетел на встречную полосу и превратился в груду металла
Сенсация со знаком минус: Казанский "Зенит" проиграл "Факелу" на старте клубного чемпионата мира
В Казани до 24 июля2019 года перекрыли движение на улице Гаяза Исхаки
Казанца, укравшего у многодетной семьи холодильник, приговорили к 2 годам колонии
В Чебоксарах каток на Красной площади начнет работать 15 декабря
В ночь на 27 ноября на уборке улиц Казани задействуют 299 спецмашин
В Казани таксист уснул за рулем и спровоцировал массовую аварию
С 1 декабря в Казани 4 автобусам запретят остановку у станции метро «Яшьлек»
Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о запрете продажи оружия признанным виновными в насилии
В 2018 году товарооборот между Татарстаном и Великобританией превысил 800 миллионов долларов США