2018-11-27T11:54:44+03:00
Общество

Скончался основоположник казанской школы детской хирургии Михаил Рокицкий

Гражданская панихида пройдет 28 ноября в Казанском государственном медицинском университете
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: министерство здравоохранения ТатарстанаФото: министерство здравоохранения Татарстана
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В понедельник, 26 ноября, на 88-ом году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор, бывший депутат Госдумы, а главное - основоположник казанской школы детской медицины Михаил Рокицкий. На протяжении 33 лет, с 1967 по 2000 годы, он возглавлял кафедру детской хирургии КГМУ.

Обстоятельства и причины Рокицкого не уточняет. Коллеги и сотрудники министерства здравоохранения Татарстана уже выразили соболезнования семье и друзьям Михаила Рафаиловича.

Известно, что гражданская панихида пройдет в среду, 28 ноября, в 10.30 в стенах его родного университета по адресу улица Бутлерова, 49. Похоронят Михаила Рокицкого на Арском кладбище.

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