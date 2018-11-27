Скончался основоположник казанской школы детской хирургии Михаил Рокицкий

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-27T11:54:44+03:00

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В понедельник, 26 ноября, на 88-ом году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор, бывший депутат Госдумы, а главное - основоположник казанской школы детской медицины Михаил Рокицкий. На протяжении 33 лет, с 1967 по 2000 годы, он возглавлял кафедру детской хирургии КГМУ.

Обстоятельства и причины Рокицкого не уточняет. Коллеги и сотрудники министерства здравоохранения Татарстана уже выразили соболезнования семье и друзьям Михаила Рафаиловича.

Известно, что гражданская панихида пройдет в среду, 28 ноября, в 10.30 в стенах его родного университета по адресу улица Бутлерова, 49. Похоронят Михаила Рокицкого на Арском кладбище.