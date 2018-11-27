"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик"

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-27T11:25:18+03:00

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Казанский "Ак Барс" в последнее время набрал хороший ход. Серия выездных побед позволила подопечным Зинэтулы Билялетдинова вплотную приблизиться к лидирующему на Востоке "Автомобилисту". В очередном туре в гости к "барсам" пожаловал "Нефтехимик", который в последнее время не блещет и располагается вне зоны плей-офф.

Впрочем, клуб из Нижнекамска сумел навязать казанцам борьбу. "Барсы" больше атаковали, но забили тогда, когда, по сути, этого от них не ждали. За минуту до сирены Артем Лукоянов забросил шайбу, когда хозяева льда были в меньшинстве.

Во втором периоде благодаря голу Попова "барсы" упрочили свое лидерство. Впрочем, без нервной концовки не обошлось. На 54 минуте Юусо Пуустинен забросил шайбу и сократил счет до 2:1. В конце матча рулевой "Нефтехимика" Андрей Назаров заменил вратаря на полевого игрока, но это не помогло. Глухов забросил шайбу в пустые ворота и принес "Ак Барсу" победу 3:1.

Благодаря этой победе казанцы набрали 49 очков и закрепились на 3 месте в Восточной зоне КХЛ.