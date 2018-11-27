5,5 тысяч рублей за 43 часа в пути: Из Казани открылись регулярные автобусные рейсы в Ташкент

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-27T11:06:18+03:00

Автобусы будут ходить два раза в неделю. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Из Казани можно автобусом добраться до Ташкента. Теперь уже официально. Так, первый рейс из столицы Татарстана в главный город Узбекистана состоялся 23 ноября. Об этом сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.

Стоит отметить, что путь из Казани в Ташкент близким не назовешь. Пассажирам предстояло преодолеть 2,6 тысячи километров. Поездка в итоге заняла почти двое суток - 43 часа.

Отметим, что билет из Казани в Ташкент обойдется в 5,5 тысяч рублей. Автобусы теперь будут курсировать два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Пассажиров будут перевозить автобусы китайской марки Yutong.

Кстати, по договоренности между тремя странами, Россией, Узбекистаном и Казахстаном, пассажиры автобуса "Казань-Ташкент" будут в приоритетном порядке проходить через контрольно-пропускные пункты на узбекско-казахской и казахско-российской границах.