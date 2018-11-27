В Чувашии "Рено" вылетел на встречную полосу и превратился в груду металла
В понедельник, 26 ноября, на 75 километре трассы А151 в Чувашии произошло лобовое столкновение "КАМАЗА" и фургона марки "Рено". В результате аварии большая часть иномарки превратилась в груду металлолома.
Фото: ГИБДД Чувашии
Причиной произошедшего в ГИБДД республики называют то, что "Рено" выехал на полосу встречного направления, не убедившись в безопасности такого маневра. В свою очередь многотонный грузовик не успел вовремя среагировать и затормозить.
В результате ДТП помощь медиков потребовалась водителю фургона. Он был госпитализирован в больницу с множественными травмами, но остался жив.
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