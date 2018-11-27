2018-11-27T11:02:15+03:00
Происшествия

В Чувашии "Рено" вылетел на встречную полосу и превратился в груду металла

Водитель получил травмы, но остался жив
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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В понедельник, 26 ноября, на 75 километре трассы А151 в Чувашии произошло лобовое столкновение "КАМАЗА" и фургона марки "Рено". В результате аварии большая часть иномарки превратилась в груду металлолома.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Причиной произошедшего в ГИБДД республики называют то, что "Рено" выехал на полосу встречного направления, не убедившись в безопасности такого маневра. В свою очередь многотонный грузовик не успел вовремя среагировать и затормозить.

В результате ДТП помощь медиков потребовалась водителю фургона. Он был госпитализирован в больницу с множественными травмами, но остался жив.

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