Сенсация со знаком минус: Казанский "Зенит" проиграл "Факелу" на старте клубного чемпионата мира

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-27T10:47:36+03:00

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Накануне в Польше стартовал клубный чемпионат мира по волейболу. Казанский "Зенит" приехал на турнир в ранге действующего победителя турнира и одного из главных претендентов на победу и в этом году.

В стартовом матче казанцам предстояло сразиться с новоуренгойским "Факелом". Эта команда в нынешнем сезоне показывает отменные результаты. Чего и говорить, если в суперлиге "Факел", как и "Зенит", пока идет без поражений.

Все говорило о том, что легкой прогулки у казанцев не будет. Это подтвердил и первый сет, который остался за волейболистами из Нового Уренгоя - 25:23. Второй сет также прошел в равной борьбе. На сей раз в концовке удача улыбнулась подопечным Алекно - 28:26.

Третья партия уже прошла под диктовку "Зенита". Казанцы выиграли 25:21 и, казалось, переломили ход игры. Однако, игроки "Факела" сдаваться не собирались и взяли четвертый сет - 25:22.

Все решалось в пятой партии, в которой точнее оказались волейболисты из Нового УРенгоя. 15:11 в партии и 3:2 в матче - победа "Факела".