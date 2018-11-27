В Казани до 24 июля2019 года перекрыли движение на улице Гаяза Исхаки

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-27T10:21:59+03:00

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Неожиданная для конца осени новость для автомобилистов – в столице Татарстана продолжают перекрывать дороги. И в этот раз «виноваты» не коммунальщики или дорожники.

Так, до 24 июля 2019 года в городе решили перекрыть движение транспорта по улице Гаяза Исхаки.

Согласно распоряжению Исполкома Казани, для водителей на это время станет недоступен участок около дома №8

При этом поясняется причина такого довольно длительного неудобства. Дело в том, что в том районе идет размещение ограждения строительной площадки многофункционального жилого дома с подземной стоянкой.