Казанца, укравшего у многодетной семьи холодильник, приговорили к 2 годам колонии

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-27T09:38:20+03:00

Чтобы его вывезти он обратился к ничего не подозревающему водителю грузовика

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14 августа этого года в казанском поселке Юдино 45-летний местный житель залез в соседний дом, в котором проживает многодетная семья. Хозяев в этот момент не было.

Мужчина решил похитить оттуда импортный холодильник. Вот только в одиночку ему это было не под силу. Выбравшись наружу, злоумышленник обратился за помощью к первому встречному водителю грузовика. Выдав холодильник за свой, мужчина вывез его и продал всего за 1,5 тысячи рублей.

- В итоге суд признал казанца виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, и приговорил к 2 годам колонии общего режима. Данное решение пока не вступило в свою законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

Отмечается, что осужденный ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности.