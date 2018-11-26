2018-11-26T19:28:41+03:00
Происшествия

В Казани таксист уснул за рулем и спровоцировал массовую аварию

В результате этого ДТП были повреждены три автомобиля [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Утром на улице Восстания автомобиль таксист на автомобиле «Хундай» выехал на полосу встречного движения. Водители двух легковушек не успели во время среагировать и произошло ДТП.

Все три автомобиля получили значительные повреждения. Приехавшие медики госпитализировали с множественными травмами водителя такси и автомобиля «Фольксваген». Находящийся за рулем «Лады Приоры» от госпитализации отказался.

Сообщается, что водитель такси признался, что не исключает, что на встречную полосу движения он выехал, потому что заснул за рулем. Ведь все предыдущие сутки он не спал, а выезжал по заказам. Если страховки таксиста не хватит - ему придется оплачивать ремонт всех поврежденных автомобилей из своего кармана.

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В Казани таксист уснул за рулем и спровоцировал массовую аварию.соцсети

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