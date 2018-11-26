В ночь на 27 ноября на уборке улиц Казани задействуют 299 спецмашин

СЕГОДНЯ 19:49 2018-11-26T19:49:01+03:00

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Предстоящей ночью на улицы столицы Татарстана для уборки и обработки противогололедными средствами должны выйти 299 единиц спец техники, в том числе 106 комбинированных машин. К ним также в этом присоединятся 61 рабочий.

Дороги и тротуары будут приводить в порядок во всех районах Казани.

- Если на дорогах порядок сохраняется, то по тротуарам в первые снежные дни было тяжело передвигаться, были сигналы из всех районов города, - сказал в этот понедельник руководитель Исполкома города Денис Калинкин. - Прошу напомнить подрядчикам, собственникам и управляющим компаниям, что отодвинуть сезон зимнего содержания мы не можем. Забывчивым – административно-техническая инспекция в помощь.