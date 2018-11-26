С 1 декабря в Казани 4 автобусам запретят остановку у станции метро «Яшьлек»
Это будет сделано, чтобы разгрузить участок
Фото: kzn.ru
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Совсем скоро, а именно с 1 декабря, в столице Татарстана для ряда автобусов отменят остановку «Станция метро «Яшьлек» на улице Декабристов. Им придется высаживать пассажиров чуть не доезжая – на остановке «Ул.Волгоградская» (около дома №8 на улице Волгоградская).
Изменения коснуться маршрутов №№ 22, 36, 44 и 47. Это делается для того, чтобы разгрузить остановку «Станция метро «Яшьлек», через которую сейчас проезжают 15 автобусов.
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