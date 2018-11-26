Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о запрете продажи оружия признанным виновными в насилии
Законопроект татарстанских депутатов об ограничении продажи оружия в России внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению республиканских парламентариев, ситуацию нужно пересмотреть из-за трагедии, произошедшей в Керченском колледже.
Так, в частности предлагается увеличить допустимый возраст для покупки оружия с 18 лет до 21 года.
Это касается как газового, огнестрельного гладкоствольного, длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального, а также холодного оружия, носимого с национальными костюмами или казачьей формой.
Кроме того, предлагается ввести запрет на его покупку уличенным в побоях или других насильственных действиях и ужесточить наказание для тех, кто носит оружие в пьяном виде.
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»