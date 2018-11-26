В 2018 году товарооборот между Татарстаном и Великобританией превысил 800 миллионов долларов США

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-26T18:26:49+03:00

В Лондоне президент республики Рустам Минниханов заявил об открытости российского региона для сотрудничества на взаимовыгодной основе

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В этот понедельник в Лондоне президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума.

Он сообщил, что только за 9 месяцев этого года объем товарооборота между Татарстаном и Великобританией превысил 800 миллионов долларов США.

- Мы поставляем в Британию нефть и нефтепродукты, пластмассы, каучук, изделия из резины. В свою очередь Татарстан закупает различное оборудование, технологии, ряд промышленных товаров, - отметил Рустам Минниханов. - Мы заинтересованы в привлечении британского бизнеса и капитала в Татарстан, будем рады расширению взаимовыгодных связей и готовы оказывать всяческое содействие вашим компаниям.