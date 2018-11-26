С 1 декабря в Казани перенесут автобусную остановку «Станция метро «Яшьлек»

СЕГОДНЯ 18:04 2018-11-26T18:04:03+03:00

Правда, нововведение будет действовать только для некоторых автобусов

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Жителям Казани, которые регулярно пользуются общественным транспортом в районе станции метро «Яшьлек» стоит быть внимательнее. С 1 декабря для ряда автобусов данную остановку переесут. Речь идет о маршрутах №22, 36, 44 и 47. Эти автобусы на остановке «Станция метро «Яшьлек» по улице Декабристов останавливаться не будут.

Теперь они будут высаживать и сажать пассажиров возле дома №8 по улице Волгоградская, где располагается остановка, носящая название одноименной улицы.

- Перенос остановочного пункта для ряда автобусных маршрутов разгрузит остановку «Станция метро «Яшьлек», через которую на сегодня проезжают 15 автобусов, - сообщили в городском комитете по транспорту.