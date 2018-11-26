В Татарстане легковушка вылетела в кювет: водитель скончался в карете "скорой помощи"
В понедельник, 26 ноября, в 11.00 на 27 километре автодороги "Нурлат - Чувашиский Тимерлек" произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "ВАЗ-2110".
По предварительным данным, 21-летний водитель "десятки" не выбрал безопасную скорость, после чего не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Известно, что на момент приезда на место аварии бригады "скорой помощи" молодой человек еще был жив. Однако от полученных травм он скончался по пути в больницу.
Автоинспекторы установили, что водитель на момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.
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