В Чебоксарах каток на Красной площади начнет работать 15 декабря

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-27T08:21:21+03:00

Он будет самым большим в городе, так как его площадь увеличится и составит 4 тысячи квадратных метров

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Уже 15 декабря в Чебоксарах заработает самый большой каток города. Он разместиться на Красной площади и по традиции будет бесплатным.

По сравнению с прошлым годом, каток станет больше. Его площадь достигнет 4 тысяч квадратных метров. На его территории разместятся пункт проката коньков, камеры хранения, автоматы с кофе, чаем и сладостями.

Помимо всего этого, на катке впервые будет открыт пункт проката тюбингов. Отдельную часть льда выделят для самых маленьких гостей. Городская администрация собирается организовать там работу тренеров, которые помогут детям научиться кататься на коньках.

Известно, что территорию также украсят арт-объекты, которые будут представлять собой 8 светящихся арок.