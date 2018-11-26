2018-11-26T17:41:35+03:00
Общество

В Набережных Челнах наказали предприятие, которое залило производственными солями дачи

Владелец компании уже устранил причины правонарушений и даже произвел рекультивацию испорченных земель
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: министерство экологии ТатарстанаФото: министерство экологии Татарстана
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В Татарстане по статье "Порча земель" был наказан владелец одного из предприятий Набережных Челнов. Разбирательство заняло более четырех месяцев, но закончилось разрешением ситуации.

Инцидент произошел еще летом. Тогда, садоводческое товарищество "Алма" обратилось к экологам с заявлением: из-за сброса солевого раствора у них погиб весь урожай. Инспекторы начали проверку. Скоро предположения потерпевших садоводов полностью подтвердились.

- Инспекторами были отобраны пробы почвы, в результате исследований был установлен факт превышения концентрации определяемых веществ (сульфат - ион, хлорид - ион), - сообщает министерство экологии Татарстана.

Выяснилось также, что предприятие сливало на участки солевой раствор не специально. Обильные ливни размыли место складирования соли, и после ее стоки потекли на соседствующие с компанией дачи.

Предпринимателю было выдано представление об устранении причин правонарушения. На данный момент они устранены, а также проведена рекультивация земель

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